Телеканал Рада в прямом эфире “похоронил” Стефанчука

В прямом эфире парламентского телеканала Рада произошел курьезный случай.

Во время сообщения о смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли показали фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, поместив под его снимком надпись “внезапно умер”.

Соответствующий скриншот с прямой трансляции телеканала распространили пользователи социальных сетей.

В левой части экрана поместили комментарий Стефанчука по поводу смерти Сасоли:

— Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем друзьям. Вечная память.

С другой стороны вместо фото Сассоли разместили Стефанчука, выстроив кадр так, что надпись “внезапно умер” увеличенным шрифтом оказалась под портретом спикера ВР.

11 января стало известно о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. По словам его спикера, причиной смерти политика стали осложнения, вызванные нарушениями в работе иммунной системы. Сассоли было 65 лет.

В декабре прошлого года телеканал Рада приступил к работе в новом формате. Тогда же вокруг телеканала возник скандал относительно его финансирования, об этом вы можете подробнее ознакомиться в нашем материале.

Фото: Верховна Рада