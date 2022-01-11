Телеканал Рада в прямом эфире “похоронил” Стефанчука

В прямом эфире парламентского телеканала Рада произошел курьезный случай.
Во время сообщения о смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли показали фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, поместив под его снимком надпись “внезапно умер”.
Соответствующий скриншот с прямой трансляции телеканала распространили пользователи социальных сетей.
В левой части экрана поместили комментарий Стефанчука по поводу смерти Сасоли:
— Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем друзьям. Вечная память.
С другой стороны вместо фото Сассоли разместили Стефанчука, выстроив кадр так, что надпись “внезапно умер” увеличенным шрифтом оказалась под портретом спикера ВР.
11 января стало известно о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. По словам его спикера, причиной смерти политика стали осложнения, вызванные нарушениями в работе иммунной системы. Сассоли было 65 лет.
В декабре прошлого года телеканал Рада приступил к работе в новом формате. Тогда же вокруг телеканала возник скандал относительно его финансирования, об этом вы можете подробнее ознакомиться в нашем материале.
Фото: Верховна Рада