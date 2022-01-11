Украина имеет поддержку всех 30 стран НАТО – Никифоров о переговорах в Женеве

Украина стремится разрешить военный конфликт на Донбассе мирным путем, а также приветствует усилия США, НАТО и РФ, направленные на деэскалацию ситуации на границе страны.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он отметил, что Киев доверяет своим партнерам, которые не будут принимать решение о судьбе Украины за спиной.

– Мы на постоянной связи с администрацией президента США Джо Байдена. Поддерживаем эту связь на всех уровнях, — добавил он.

Спикер Зеленского напомнил, что перед советом НАТО-РФ состоялась встреча комиссии НАТО-Украина, где Киев поддержали все 30 членов Альянса.

— Наша делегация имела возможность предоставить свои аргументы и предостережения. В ответ мы услышали поддержку всех 30 членов Альянса, — сказал Никифоров.

Комментируя ситуацию на границе Украины и стягивание войск РФ туда, Никифоров сказал, что Украина готова искать необходимые решения “во всех возможных форматах: и новых, и реанимированных старых”.

Для этого у Зеленского считают необходимую новую встречу в нормандском формате.

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с прибывшим в Украину с визитом советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года