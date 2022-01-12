Не спеши нас хоронить: Стефанчук отреагировал на казус в эфире телеканала Рада

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на казус в эфире парламентского телеканала Рада. 11 января в прямом эфире телеканал случайно “похоронил” главу украинского парламента.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал сообщение, подписав его Телеканалу Рада, добавил эмодзи и разместил песню группы Чайф Не спиши.

Композиция начинается со слов: А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.

Сообщение прокомментировала нардеп Ирина Геращенко, которая отметила: Чувство юмора подтверждает, что жив, и слава Богу.

Другие пользователи отмечают, что у спикера “чемпионский уровень юмора” и додают, что эта примета хорошая.

11 января в прямом эфире парламентского телеканала Рада во время сообщения о смерти главы Европейского парламента Давида Сассоли показали фото Стефанчука, разместив под его снимком надпись “внезапно умер” крупным шрифтом.

Фото: Верховная Рада