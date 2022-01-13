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Факты / Украина / Политика

Поддержка Украины на фоне российских угроз: о чем говорил Кулеба с главой МИД Канады

Юля Захарченко редактор ленты
Поддержка Украины на фоне российских угроз: о чем говорил Кулеба с главой МИД Канады

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли. Во время общения стороны обсудили агрессивные действия России и поддержку Канады на фоне угроз.

По данным МИД Украины, глава канадской дипломатии подчеркнула, что Россия выдвигает неприемлемые требования по предоставлению гарантий невступления Украины в НАТО.

Жоли отметила, что Канада твердо поддерживает наше государство на фоне угроз и наращивания российских войск возле границ Украины.

Министры обсудили шаги, которые помогут удержать Россию от новой волны агрессии в Европе. Речь идет о введении болезненного для Москвы пакета санкций, предусматривающего политические и экономические ограничения.

Кулеба поблагодарил министра Канады за усилия, направленные на международный ответ против агрессии Российской Федерации.

В МИД отметили, что отдельной темой разговора стало дальнейшее сотрудничество Украины и Канады в сфере безопасности и обороны. Руководители ведомств договорились принять меры по привлечению Ирана к ответственности за сбитый самолет Boeing 737 под Тегераном.

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Источник: МИД

Фото: УНИАН, Getty Images

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