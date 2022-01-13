Оперативники ГБР произвели задержание бывшего народного депутата от партии Блок Петра Порошенко. В должности внештатного советника главы Госэкоинспекции, он пытался “решить” один из вопросов за $17 тыс.

По данным следствия, речь идет о выдаче аграрному предприятию положительного вывода оценки влияния на окружающую среду от профильного министерства.

В ГБР установили, что по плану взяточника передача средств должна была состояться в два транша: во время первой контролируемой передачи экс-парламентарий получил от потерпевшего $2 тыс., а уже 13 января, во время второго транша, планировалось передать $15 тыс. Именно во время второго транша экс-нардепа и задержали.

$17 тыс. за “решение вопроса”: оперативники ГБР задержали бывшего нардепа / 2 фотографии

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) УК Украины. Бывшему народному избраннику грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

В рамках производства проводятся обыски по месту работы и проживания экс-нардепа, а также в помещении предприятия, где оформлялись документы для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Правоохранители также проверяют причастность к взятке других должностных лиц Минокружения и Госэкоинспекции.

ГБР и Офис Генпрокурора не называют имени задержанного, но судя по опубликованным фото речь идёт об экс-нардепе Андрее Немировском. Сам Немировский пока никак не комментировал эту информацию.