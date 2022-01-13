В Украине впервые появятся инспекторы органического производства

В Министерстве экономики сообщили, что в Украине появятся инспекторы по органическому производству.

22 кандидата на эту должность сдавали тесты на знание требований законодательства Украины в сфере органического производства, обращения и маркировки такой продукции и тесты для проверки специальных знаний в отраслях органического производства.

Все кандидаты успешно сдали квалификационный экзамен, они получат свидетельства инспектора по органическому производству, отметил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ранее он отметил, что появление таких инспекторов является важным шагом для начала функционирования рынка органической продукции в Украине.

Таким образом, в Украине впервые появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов и т.д.