Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства рассказал о ситуации вокруг Украины на фоне нынешних вызовов безопасности, акцентировав внимание на шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

Зеленский также сообщил Джонсону о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Глава государства отметил мирные инициативы Украины, в частности, относительно взаимного освобождения политических заключенных.

Владимир Зеленский также поблагодарил главу британского правительства за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Украины и евроатлантических стремлений нашего государства.

Он отметил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины и отметил роль партнеров нашего государства в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной.

По словам президента, необходимо быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

Собеседники также констатировали общность оценок по проекту Северный поток-2, который используется как энергетическое оружие.

Читайте
РФ в глазах Запада потерпела дипломатическое поражение, но будет подавать это как победу

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка