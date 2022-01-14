Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства рассказал о ситуации вокруг Украины на фоне нынешних вызовов безопасности, акцентировав внимание на шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Зеленский также сообщил Джонсону о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Глава государства отметил мирные инициативы Украины, в частности, относительно взаимного освобождения политических заключенных.

Владимир Зеленский также поблагодарил главу британского правительства за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Украины и евроатлантических стремлений нашего государства.

Он отметил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины и отметил роль партнеров нашего государства в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной.

По словам президента, необходимо быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

Собеседники также констатировали общность оценок по проекту Северный поток-2, который используется как энергетическое оружие.