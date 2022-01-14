Хакерские атаки на украинские госсайты совершила Россия – эксперты

Хакеры из Российской Федерации совершили в ночь на 14 января атаку украинские правительственные сайты.

Соответствующую информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

— Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не впервые и даже не вторично. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для кибер-специалистов, — сказано в пресс-релизе.

В организации отметили, что такой массовой атаки на госорганы не фиксировали уже длительное время, а нынешняя связана с недавней неудачей РФ на переговорах о сотрудничестве Украины с НАТО.

Кроме того, недавно Москва возобновила военные учения у границ нашей страны, а хакерские атаки на госорганы Украины также можно причислить к психологической атаке.

Сообщается, что на российский след указывает и хронология распространения новости о распространении персональных данных украинцев из-за взлома сайта министерства образования.

Информация изначально появилась в социальных сетях, а в медиапространстве первыми их подали так называемые сливные бачки российской пропаганды.

В частности, первой о сообщила РИА Новости около 4 часов утра по киевскому времени. При этом текст на польском языке содержит стилистические неточности и лексические ошибки.

Согласно мнению экспертов, использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было скрыть след российских хакеров.

Атаку на правительственные порталы Украины можно трактовать как пример российской агрессии против Украины и в центре надеются на скорейшее наложение санкций на соответствующие российские структуры.

Последнее такое нападение хакеров случилось после применения ВСУ беспилотных летательных аппаратов Байрактар ​​против российских боевиков на Донбассе.