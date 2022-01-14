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Факты / Украина / Политика

США призвали не поддаться на дезинформацию со стороны РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Посольство США у Києві

Россия постоянно использует дезинформацию и фейки как повод для дальнейшей дестабилизационной деятельности.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

– Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых  обязательствах, или даже ее подстрекательство к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности, – говорится в сообщении.

В американском посольстве также призывают не поддаваться на непрерывную дезинформацию со стороны Москвы.

 

Накануне после заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации Майкл Карпентер призвал готовиться к возможному вооруженному конфликту в Восточной Европе на фоне наращивания РФ военных сил у границ Украины.

По его словам, вблизи украинских границ сейчас находятся до 100 тыс. российских военных, вооружение, боеприпасы, артиллерийские системы, а также радиоэлектронная борьба.

В то же время Карпентер подчеркнул, что США не будут дискутировать с РФ по поводу базовых принципов НАТО, в частности, возможности для любой страны подать заявку на членство в Альянсе.

На этой неделе в Европе прошли три раунда переговоров с участием представителей США и России. 10 января в Женеве встречались представители РФ и США, 12 января в Брюсселе – заседание Совета Россия-НАТО и 13 января в Вене – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Фото: Посольство США у Києві

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