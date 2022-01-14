США призвали не поддаться на дезинформацию со стороны РФ

Россия постоянно использует дезинформацию и фейки как повод для дальнейшей дестабилизационной деятельности.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

– Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых обязательствах, или даже ее подстрекательство к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности, – говорится в сообщении.

В американском посольстве также призывают не поддаваться на непрерывную дезинформацию со стороны Москвы.

Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви. pic.twitter.com/w6fLw1i1Hu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 13, 2022

Накануне после заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации Майкл Карпентер призвал готовиться к возможному вооруженному конфликту в Восточной Европе на фоне наращивания РФ военных сил у границ Украины.

По его словам, вблизи украинских границ сейчас находятся до 100 тыс. российских военных, вооружение, боеприпасы, артиллерийские системы, а также радиоэлектронная борьба.

В то же время Карпентер подчеркнул, что США не будут дискутировать с РФ по поводу базовых принципов НАТО, в частности, возможности для любой страны подать заявку на членство в Альянсе.

На этой неделе в Европе прошли три раунда переговоров с участием представителей США и России. 10 января в Женеве встречались представители РФ и США, 12 января в Брюсселе – заседание Совета Россия-НАТО и 13 января в Вене – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Фото: Посольство США у Києві