Украина и Азербайджан будут сотрудничать в области международных автомобильных и железнодорожных перевозок. Также возможно сотрудничество в создании транспортного коридора в рамках ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ – региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова).

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Украину его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

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Зеленский подчеркнул важность для Украины визита Алиева.

Стороны договорились провести в первой половине 2022 года заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В дальнейшем – организация заседания совета президентов Украины и Азербайджана.

Еще очень важной темой для Украины является развитие транзитного потенциала и создание необходимой инфраструктуры.

– Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего это создание транспортного коридора в границах ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову, – сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина и Азербайджан подписали шесть двусторонних документов в разных сферах сотрудничества. В отношении чего именно подписаны документы, читайте в материале.