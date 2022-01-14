Зеленский предложил Байдену устроить трехсторонний саммит с участием Путина – Ермак

Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с участием лидера РФ Владимира Путина.

Об этом 14 января во время дискуссии в Атлантическом совете заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Предварительно речь идет о возможной организации саммита трех президентов. Андрей Ермак отметил, что речь идет о формате видеоконференции.

– Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, что это может иметь смысл, – организовать трехстороннюю встречу, возможно в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем (ответа — Ред.) от российской стороны, – сообщил Ермак.

В Белом доме на предложение украинского президента пока не отреагировали.

Источник: Atlantic Council