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Факты / Украина / Политика

Зеленский предложил Байдену устроить трехсторонний саммит с участием Путина – Ермак

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский предложил Байдену устроить трехсторонний саммит с участием Путина – Ермак

Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с участием лидера РФ Владимира Путина.

Об этом 14 января во время дискуссии в Атлантическом совете заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Предварительно речь идет о возможной организации саммита трех президентов. Андрей Ермак отметил, что речь идет о формате видеоконференции.

– Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, что это может иметь смысл, – организовать трехстороннюю встречу, возможно в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем (ответа — Ред.) от российской стороны, – сообщил Ермак.

В Белом доме на предложение украинского президента пока не отреагировали.

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Источник: Atlantic Council

Фото: Офис президента

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