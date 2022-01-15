Ушел из жизни бывший глава Службы безопасности Украины и народный депутат Леонид Деркач. Прощание состоится в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат и сын Андрей Деркач 14 января на своем Telegram-канале. Церемония отпевания запланирована на 16 января в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

— Он всегда ценил труд людей и пытался быть справедливым. Он был творцом! Пройдя путь от младшего лейтенанта к генералу армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз. Он всегда был творцом. Он был и будет примером, – написал Андрей Деркач.

По его мнению, многие вспомнят отца с благодарностью за его поступки. Он не указал причину смерти экс-депутата.

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (ныне Днепр).

В апреле 1998 года указом второго президента Леонида Кучмы его назначили главой СБУ. Он занимал эту должность до февраля 2001 года. Позже Леонид Деркач стал народным депутатом.