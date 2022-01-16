В ходе переговоров между США, НАТО и Россией на этой неделе план Кремля по разделению Запада не сработал, а ультиматумы Москвы были отвергнуты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, во время этих переговоров трансатлантическое сообщество продемонстрировало РФ, что твердо стоит на стороне Украины.

Глава МИД напомнил, что перед переговорами были согласованы позиции с Украиной. В частности, состоялись разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

– План России разделить Запад с помощью переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал. Нелегитимные ультиматумы по отношениям НАТО с Украиной были справедливо отклонены, — подчеркнул Кулеба.

Министр объяснил, что ситуация для Украины была бы более неопределенной, если бы Москва все же добилась успеха в попытках разделить Запад или принудить к компромиссу по базовым принципам НАТО. Однако эти замыслы Кремля провалились.

– Поэтому совместная стратегия сдерживания пока работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы отговорить Россию от дальнейшей эскалации и убедить ее перейти к деэскалации. Украина хочет мира, безопасности и стабильности дома и во всей Европе, — заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что сейчас важный вопрос – как действовать дальше. Он напомнил об утверждении Москвы, что РФ не планирует военные действия против Украины.

– Если они хотят доказать серьезность этого утверждения, им нужно продолжить диалог в установленных форматах, – заявил Кулеба.

Как известно, на этой неделе в Европе прошли три раунда переговоров, в которых приняли участие делегации США и России.

10 января в Женеве прошла встреча в формате США-РФ.

12 января в Брюсселе собрался на заседание Совет НАТО-Россия. А 13 января в Вене – Постоянный совет ОБСЕ с участием представителей США и РФ.

Темами переговоров было наращивание российских войск у границ Украины, а также ультиматум Кремля по поводу “гарантий безопасности” (среди требований – недопуск Украины в НАТО). По итогам встреч России не удалось добиться поставленных целей.