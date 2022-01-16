Украина сейчас тесно сотрудничает с союзниками над реализацией комплексного пакета сдерживания России, который включает три уровня.

Об этом заявил в интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в начале ноября прошлого года Россия взяла курс на эскалацию. С тех пор, по словам Кулебы, Киев удвоил усилия по мобилизации международной поддержки для Украины.

Речь идет о комплексном пакете мер сдерживания, состоящем из трех уровней – дипломатического, экономического и оборонного.

– Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания. Он состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций и углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Нет лучшего способа сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина, — подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что результаты переговоров стран Запада с Россией на прошлой неделе как раз и стали кульминацией совместных дипломатических усилий по сдерживанию РФ.

– Единство Запада было очевидным, — заявил глава МИД.

По словам Кулебы, идея состоит в том, чтобы четко заявить России о неприемлемости дальнейшей агрессии и высокой цене за нее. Но в то же время убеждать Москву использовать дипломатию вместо силы.

На днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай вторжения РФ в Украину.

В то же время, Сенат США обнародовал проект санкций, которые планируют ввести против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.