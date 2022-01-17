Последствия для РФ и перезапуск нормандского формата: итоги первого визита Бербок в Украину

17 января с официальным визитом Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой она сделала несколько важных заявлений.

Они касались безопасности, агрессии со стороны России, нормандского формата и ряда других вопросов. Кроме того, министр анонсировала свой визит на линию разграничения на Донбассе на фоне усиления обстрелов, из-за которых также страдает гражданское население.

18 января Анналена Бербок встретится в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Чего ждать от этой встречи и что нужно знать о главных заявлениях главы немецкого МИД — читайте в материале.

Серьезные последствия для РФ

Анналена Бербок поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины, и пригрозила Российской Федерации серьезными последствиями в случае вторжения.

– Каждая новая агрессия будет иметь большую цену. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия – это единственный подходящий путь для того, чтобы разрядить очень напряженную сейчас ситуацию. Но я сегодня очень четко дала понять, что мы не говорим об Украине без Украины, — отметила она.

Министр добавила, что эти последствия могут затронуть российский газопровод Северный поток-2. Она напомнила: в коалиционном соглашении нового немецкого правительства четко говорится, что в сфере энергетической политики в Германии действует европейское энергетическое право и законодательство.

Это касается и Северного потока-2, процесс сертификации которого приостановлен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

— У нас есть геополитические нюансы. Но мы поддерживаем позицию Вашингтона по принятию необходимых мер (относительно Северного потока-2. — Ред.), если Россия продолжит эскалацию, — заверила министр.

Поставки оружия

Германия остается непоколебимой в своей позиции относительно поставок в Украину оружия. Официальный Берлин является сторонником дипломатического урегулирования ситуации на востоке Украины, поэтому он предпочитает другие способы поддержки украинских партнеров.

— Вклад Германии в поддержку Украины, безопасность, и прежде всего в сотрудничество, достаточно широкий и многосторонний. Мы поддерживали лечение украинских военных в Берлине, помогли установить передвижной военный лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса и использовать все дипломатические возможности и эффективные рычаги, — заверила Бербок.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, политолога Александра Мусиенко, мало что может заставить Германию изменить решение. Но в случае такой непоколебимой позиции в этом вопросе немецкое правительство могло бы другими способами поддержать Украину.

— Немецкое правительство могло бы увеличить объем инвестиций в Украину, поддержать нас на пути реформ или в любых других направлениях. Что касается оружия, то нужно прилагать максимальные усилия, чтобы производить его в Украине или искать варианты поставок из других стран. Для этого потенциал есть, – говорит в комментарии Фактам ICTV эксперт.

Перезапуск нормандского формата

Анналена Бербок заявила, что Германия готова сделать все для перезапуска нормандского формата. В последний раз его страны-участницы – Украина, Россия, Германия и Франция – собирались в декабре 2019 года.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время встреча нормандской четверки состоится. Однако точной даты он не назвал.

Политолог Александр Мусиенко говорит, что движение в этом направлении есть. Но эксперт отмечает, что было бы хорошо встроить в общий контекст международных переговоров, которые проходили на прошлой неделе между Россией, НАТО и ОБСЕ, переговоры нормандской четверки, объяснив это тем, что они необходимы для достижения мира и безопасности в Европе.

Проблема здесь в том, что соответствующие инициативы не поддерживает Россия. Но Александр Мусиенко предполагает, что ситуация может измениться.

— Если бы американцы сказали, что они хотят, чтобы Россия все же активно участвовала в переговорах, а не отстранялась, то это было бы возможно. Но пока мне кажется маловероятным проведение такой встречи, – объясняет он.

Расследование кибератаки

Анналена Бербок заверила, что Германия поможет Украине в расследовании кибератаки на правительственные сайты, которая произошла на прошлой неделе, в ночь с 13 на 14 января.

— Произошедшая в эти дни кибератака также является центральной темой не только сейчас, но и будет в будущем для совместного реагирования. Мы предложили и направим эксперта по безопасности технологий с целью поддержки и расследования, — сказала она.

Чего ждать от визита Бербок в РФ

Сама Анналена Бербок накануне визита в Москву заявила, что новое федеральное правительство ФРГ хотело бы основательных и стабильных отношений с Россией. Поэтому она хочет выслушать и выяснить позицию РФ.

По мнению Александра Мусиенко, эта поездка Бербок будет определенным ознакомительным диалогом.

– Я думаю, что это также будет ознакомительный диалог и зондирование направлений, которые касаются встречи нормандской четверки. Думаю, еще одним вопросом, который будут обсуждать во время встречи Бербок и глава МИД РФ Сергей Лавров, станет энергетика, в том числе газопровод Северный поток-2, – предполагает эксперт.

В целом же политолог положительно оценивает тот момент, что накануне этой встречи Анналена Бербок анонсировала свою поездку на линию разграничения на Донбассе, чтобы лично увидеть, что там происходит.