Возле границы Украины не балерины и поэты: Кулеба призвал не романтизировать Россию

Нынешний кризис безопасности, сложившийся на границе Украины с Россией, был очень хорошо спланирован и предусмотрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в статье для газеты Le Figaro высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обратился к части французской интеллектуальной элиты, которая все еще имеет особую приверженность к России.

– Кто-то очарован русской культурой, кто-то – скептически относится к США и считает отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать ее сближению с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с русским балетом или литературой, и возле украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов, — объяснил он.

Дмитрий Кулеба назвал ряд шагов РФ, указывающих на то, что Кремль спланировал действующий кризис безопасности. Среди них беспрецедентное накопление войск вблизи границы Украины весной 2021 года, завершение газопровода Северный поток-2, публикация оскорбительного и ложного текста об украинцах и россиянах как “едином народе”, искусственное обострение энергетического кризиса в Европе, использование мигрантов как оружия на границах Беларуси, политическое вмешательство на Балканах и новое стягивание войск к границам с Украиной в конце 2021 года.

Министр убежден: если европейской дипломатии не удастся предотвратить новое нападение России на Украину, весь порядок безопасности на континенте будет нарушен, потому что аппетит России в Европе будет только расти.

Поэтому, по мнению Дмитрия Кулебы, пора оставить романтизированные представления о России, сделать требовательный диалог действительно требовательным и усилить политику реального сдерживания.