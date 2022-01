Инвестиции и оборона: Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции Магдаленой Андерссон и обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Политики обсудили дальнейшие шаги, предпринимаемые для достижения мира в рамках всех существующих переговорных форматов. Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Украинский лидер и премьер-министр Швеции приветствовали недавнее заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Владимир Зеленский выразил благодарность за уже предоставляемую в этой сфере практическую помощь.

В частности, Магдалена Андерссон подтвердила решительную и твердую поддержку со стороны правительства Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.

После телефонного разговора в своем Twitter глава шведского правительства призвала Россию к понижению напряжения на границе с Украиной.

Good conversation with ???????? President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in ????????at earliest possible opportunity.

