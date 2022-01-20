Инвестиции и оборона: Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции Магдаленой Андерссон и обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Политики обсудили дальнейшие шаги, предпринимаемые для достижения мира в рамках всех существующих переговорных форматов. Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Украинский лидер и премьер-министр Швеции приветствовали недавнее заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Владимир Зеленский выразил благодарность за уже предоставляемую в этой сфере практическую помощь.

В частности, Магдалена Андерссон подтвердила решительную и твердую поддержку со стороны правительства Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.

После телефонного разговора в своем Twitter глава шведского правительства призвала Россию к понижению напряжения на границе с Украиной.

— Была хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и программы реформ. Россия должна деескалировать напряженность вдоль границы Украины. С нетерпением жду возможности принять Президента Зеленского в Швеции при первой возможности, — написала Магдалена Андерссон.

Good conversation with ???????? President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in ????????at earliest possible opportunity. — SwedishPM (@SwedishPM) January 19, 2022

В свою очередь, Владимир Зеленский высоко оценил поддержку шведской стороной евроинтеграционного курса Украины, а также весомую практическую помощь в реализации внутренних трансформаций.

— В этом контексте отмечена готовность к углублению взаимодействия в рамках стратегии правительства Швеции по сотрудничеству в вопросах реформ со странами Восточной Европы, – говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Швеции обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес. Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслям.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.

— Швеция – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии есть рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 млн долларов. Будем работать над сохранением этих положительных тенденций, – отметил президент Украины.

Глава государства заявил, что Украина приветствует возможное вовлечение Швеции в поддержку национальной финансовой системы.

Премьер-министр Швеции и украинский президент договорились интенсифицировать двусторонний диалог на самом высоком уровне.