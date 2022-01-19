У вооруженного конфликта, который Россия развязала против Украины, есть только одно решение – путь дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба напомнил, что прошедшая неделя “была неделей большой дипломатии”. Речь идет о ряде переговоров с представителями России.

Глава МИД подчеркнул, что Украина находилась в центре этих переговоров, и ничто не решается без ведома нашего государства.

– Нет ничего такого, что бы наши партнеры обсуждали с РФ об Украине, чего бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины – это незыблемый принцип, — отметил Кулеба.

Министр уточнил, что это интегрированная часть американской внешней политики, а не просто лозунг.

Комментируя сегодняшние переговоры с Блинкеном, Кулеба заявил, что речь шла о Нормандском формате. Так, США поддерживают усилия Украины, Франции и Германии по возобновлению его функционирования на уровне лидеров. Кроме того, обсуждалась деятельность Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

– Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по пути дипломатического урегулирования противоречий. И у этого конфликта есть только одно решение – дипломатическое… Этот конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет ОРДЛО, АР Крым и Севастополь, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что если РФ действительно хочет политического урегулирования, то должна продолжить переговоры с США, НАТО и странами-участницами Нормандского формата.