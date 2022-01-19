Россию нельзя оставлять безнаказанной за ее действия против Украины, чтобы не открыть ящик Пандоры для других автократических стран прибегнуть к подобным агрессивным действиям. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время своего визита в Киев.

Он отметил, что многие американцы задают вопрос, почему США так прицельно сосредотачивают внимание на Украине и почему это важно.

— Конечно, Украина имеет значение сама собой. Мы на протяжении многих лет решительно выступаем за ее суверенитет, территориальную целостность, независимость. Это формула, о которой вы слышали бесконечно. Но речь идет о большем, не только об Украине, поскольку происходит то, что есть одна страна — Россия, которая своими действиями говорит, что может просто менять границы страны-соседа силой, говорит, что может принимать решения за соседнюю страну, какими будут ее решения, с кем она может вступать в блоки, а не люди этой страны с помощью их избранного правительства, — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что РФ своими действиями пытается покорить соседей, не обращая внимания на выбор народа соседней страны.

— Если мы позволим этому остаться безнаказанным, тогда, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры. Речь идет не только об Украине. Во всем мире есть другие автократические страны, такие, как Россия, которые скажут, мы это тоже сделаем. И это средство к конфликту, хаосу, человеческим страданиям и подрыву демократии, — добавил Блинкен.

Госсекретарь США во время встречи с дипломатами посольства США в Украине призвал Путина избрать мирный путь разрешения кризиса.

— Я очень, очень надеюсь, что мы сможем следовать дипломатическому и мирному пути, но в конце концов это будет решение президента Путина, — сказал он.

Сообщалось, что во время встречи с американскими дипломатами и членами их семей в Киеве Блинкен уведомит их о том, как будет действовать Вашингтон в случае “непредвиденных обстоятельств” и последующей эскалации со стороны России.

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. После визита в посольство США у него намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.