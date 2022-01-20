Вчерашние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном имеют три ключевых итога. Они касаются антироссийских санкций и поддержки Украины, в том числе и в сфере обороны.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Главный итог этого диалога: Украина имеет поддержку США в противостоянии российской агрессии. Эта поддержка происходит не только на словах, но и в конкретных действиях, — рассказал он.

Министр также перечислил три конкретных итога вчерашних переговоров с госсекретарем США:

1. Вашингтон разработал пакет болезненных антироссийских санкций.

– США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар… Принципиально то, что решение в Вашингтоне уже принято. США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам, — подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что в случае введения этих санкций РФ лишится доступа к целому ряду важных для нее технологий.

По словам Кулебы, Блинкен вчера заверил в готовности США применить такие санкции для сдерживания РФ.

В то же время, Кулеба отметил, что не может раскрывать детали, поскольку сейчас на финишной прямой находится согласование действий между США и европейскими союзниками, и важно не навредить этому процессу.

2. США готовы и дальше укреплять обороноспособность Украины.

– Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное. Оборонительное, но летальное, – рассказал Кулеба.

3. США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам, возникающим из-за российской эскалации.

Кулеба напомнил, что РФ не только угрожает оружием, но и пытается посеять панические настроения внутри Украины, расшатать украинское общество, экономику и отпугнуть инвесторов.

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. На каких вопросах сосредоточился Блинкен во время визита и почему его приезд в Украину важен – читайте в материале.