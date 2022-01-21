Министерство обороны Украины будет сообщать о предоставленной иностранными партнерами технике и вооружении после координации с ними в соответствующий момент и в объеме, который не повредит национальным интересам.

Такое заявление обнародовали в ведомстве 20 января.

В Минобороны предупредили, что не планируют комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении Украине международной (иностранной) помощи в виде вооружений, военной техники, оборудования, других элементов такой помощи, которая поступает, запланирована или находится на стадии обсуждения.

– Руководством Министерства обороны в рамках компетенции на системной основе осуществляются мероприятия по привлечению международной поддержки для развития способности Вооруженных Сил Украины с целью укрепления обороноспособности Украины. Объемы такой помощи сейчас являются беспрецедентными. Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются привычной практикой в такой деятельности, – отмечают в ведомстве.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже нелетального, и других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов.

– Одной из ключевых основ политико-дипломатических отношений, в частности в сфере обороны, является соблюдение политики конфиденциальности в определенных моментах на том или ином этапе, – уточнил Алексей Резников.

Министр попутно поблагодарил украинских партнеров за поддержку и попросил понимания от представителей СМИ.

– Мы ежедневно последовательно укрепляем нашу армию. Наши воины настроены дать жесткий отпор любым попыткам агрессии. За это, в частности, на Востоке в последнее время мы наблюдаем деморализацию российских оккупационных войск. Они даже реже устраивают провокации, поскольку получают достойный ответ, – сказал министр обороны.

Напомним, что 17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о “предоставлении нового пакета помощи для повышения обороноспособности Украины”.

Впоследствии появилась информация, что в Украину из Великобритании в обход Германии отправились транспортные самолеты С-17.

Ряд иностранных СМИ предположили, что направить в Украину могли противотанковую систему NLAW.