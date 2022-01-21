Задержали в Крыму: российский суд требует 12 лет заключения для украинца с инвалидностью

В российском военном суде Ростова-на-Дону гражданина Украины хотят осудить на 12 лет. Речь идет о 64-летнем крымском татарине Зекирье Муратове, который имеет инвалидность третьей группы.

Как сообщила в Telegram-канале, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, первые три года Зекирья Муратов должен провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

Кроме того, российский обвинитель просит назначить гражданину Украины полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии.

Крымский татарин обвиняется по ч. 2 ст. 205 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

— Одним из главных оснований для обвинения крымского татарина в терроризме является свидетельство секретного свидетеля ФСБ, который рассказал, что Муратов был активным участником так называемых халакатов – религиозных занятий, – написала Людмила Денисова.

Она добавила, что кроме инвалидности Зекирья Муратов имеет ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также хронические заболевания в виде гипертонии и стенокардии. Ранее он перенес несколько сделок.

— 12 лет лишения свободы для 64-летнего Зекирьи фактически равняется пожизненному заключению, — сообщила омбудсмен.

По ее словам, подобные российские судебные процессы над крымскими татарами и другими украинскими политзаключенными нарушают нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.

Людмила Денисова призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на Россию для освобождения всех, кого незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Преследование крымских татар в РФ

7 июля 2020 года российские силовики провели массовые обыски у крымских татар в Бахчисарайском, Красногвардейском и Симферопольском районах.

В ходе следственных действий были задержаны Зекирью Муратова и еще шесть человек. Их обвинили в организации или участии в деятельности исламистской партии Хизб ут-Тахрир, которую РФ признала террористической организацией.

В материалах дела речь идет, в частности, о том, что они встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников.

Фото: Крымская солидарность

Источник: Людмила Денисова