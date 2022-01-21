С 24 января Верховная Рада возвращается к работе в режиме пленарных заседаний. Представитель Слуги народа Юлия Палийчук рассказала о приоритетных законопроектах, которые планируют рассмотреть народные депутаты.

По ее словам, в повестке дня есть проект закона №3415 – о противодействии поправочному спаму и №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со €100 до €150.

Также нардепы планируют рассмотреть пакет президентских законопроектов о введении экономического паспорта украинца (№№6394, 6395, 6396, 6397).

А еще в Украине скоро может появиться новый государственный праздник – День Украинской государственности, который предлагают отмечать 28 июля.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть законопроект №5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты, и №6302 – о подготовке и ведении национального сопротивления.

В 19.00 24 января в КВЦ Парковый состоится заседание фракции Слуга народа, на котором обсудят план работы на неделю.

Источник: Юлия Палийчук