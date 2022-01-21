Украина примет участие в создании Стратегической концепции НАТО к 2030 году – Стефанишина

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом на своей странице в Facebook заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, обновленная концепция даст понимание политики Альянса на следующее десятилетие, в частности, относительно сотрудничества со странами-аспирантами.

— Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, нуждаются в общем ответе. Благодарны за участие партнеров в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепции будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Альянса уже сказали четкое “нет” агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО, — отметила Ольга Стефанишина.

Она выразила надежду, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина — НАТО к 2030 году и позволит увидеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса.

31 марта 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, анализ и рекомендации которой должны были стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие.

Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла НАТО и экспертам свои предложения, учтенные в финальном докладе рабочей группы.

В настоящее время НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции к 2030 году. Этот документ генеральный секретарь предложит главам государств и правительств НАТО на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Ранее Ольга Стефанишина сообщила, что за последние два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, имплементированных за последние 25 лет.

Источник: Ольга Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина