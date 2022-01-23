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Факты / Украина / Политика

Очень больно для РФ: Кулеба рассказал, что Украине известны ключевые элементы санкций США

Илья Нежигай редактор ленты
Дмитро Кулеба

Официальный Киев знает ключевые детали из американского пакета санкций против России, если она вторгнется на территорию Украины.

Как заявил в интервью журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эти санкции нанесут болезненные последствия для РФ.

Он добавил, что позиция Вашингтона по защите Украины в случае полномасштабной российской агрессии является конкретной и не может зависеть от объема самого вторжения.

— Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные, – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что любое вторжение, независимо от его объема, получит надлежащий ответ, потому что иначе это будет поощрять РФ к продолжению агрессии. Поэтому вставать на путь сопоставления размера вторжения к размеру ответа — неправильно, считает министр.

— И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь привлечет ее к дальнейшим агрессивным действиям. Но я хочу заверить вас, что подобные подходы не на столе, они не на повестке дня. И очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение означает цену для Российской Федерации, – заявил глава украинского МИД.

19 января американский президент Джо Байден заявил, что в случае российского вторжения США дадут отпор мощными санкциями, которых еще не видела Россия. Глава Белого дома добавил, что в случае небольшого российского вторжения масштабы санкций могут быть изменены.

Впрочем, уже 20 января, во время разговора с журналистами, он прояснил свою позицию. По словам президента США, при любом пересечении украинской границы российскими военными это будет расценено как вторжение.

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Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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