Очень больно для РФ: Кулеба рассказал, что Украине известны ключевые элементы санкций США

Официальный Киев знает ключевые детали из американского пакета санкций против России, если она вторгнется на территорию Украины.

Как заявил в интервью журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эти санкции нанесут болезненные последствия для РФ.

Он добавил, что позиция Вашингтона по защите Украины в случае полномасштабной российской агрессии является конкретной и не может зависеть от объема самого вторжения.

— Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные, – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что любое вторжение, независимо от его объема, получит надлежащий ответ, потому что иначе это будет поощрять РФ к продолжению агрессии. Поэтому вставать на путь сопоставления размера вторжения к размеру ответа — неправильно, считает министр.

— И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь привлечет ее к дальнейшим агрессивным действиям. Но я хочу заверить вас, что подобные подходы не на столе, они не на повестке дня. И очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение означает цену для Российской Федерации, – заявил глава украинского МИД.

19 января американский президент Джо Байден заявил, что в случае российского вторжения США дадут отпор мощными санкциями, которых еще не видела Россия. Глава Белого дома добавил, что в случае небольшого российского вторжения масштабы санкций могут быть изменены.

Впрочем, уже 20 января, во время разговора с журналистами, он прояснил свою позицию. По словам президента США, при любом пересечении украинской границы российскими военными это будет расценено как вторжение.