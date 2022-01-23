Разведка Великобритании не сообщила информацию, о которой не знали бы украинцы. Однако Киев не сомневается в том, что британское правительство в деталях понимает, что происходит в Украине.

Так отреагировал на сообщение Министерства вооруженных сил Великобритании советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии украинским СМИ.

По его мнению, если беспристрастно смотреть на сообщения из Британии, то следует признать, что разведка не сказала данные, о которых украинцы сами не понимали в контексте политической сферы в Украине.

Он отметил, что, когда началась война на Донбассе в 2014 году, Россия использовала в своих интересах часть политических деятелей и общественных структур.

Подоляк обратил внимание на то, что в течение 2014-2019 годов эта сфера политического спектра в Украине мало того, что не исчезла, а еще больше усилилась.

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти в Украине пророссийских политиков. В заявлении главы МИД Британии Элизабет Трасс говорится, что опубликованные данные пролили свет на масштабы агрессивной российской деятельности и дали представление о мышлении Кремля.