В случае реальной угрозы вторжения российских войск в Украину и активных действий РФ на Донбассе Киев может призвать партнеров, в том числе Великобританию, отправить военных на территорию нашего государства.
Об этом рассказал в одном из интервью чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, наше государство может получать помощь, как оружием, так и в форме политической поддержки.
– Меня спросили, пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, учитывая, что нам угрожают вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если будет угроза реальная, если будет начало активных действий, мы попросим все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории, — подчеркнул Пристайко.
Он также перечислил три сценария возможного развития событий:
• план А – Украине удается избежать эскалации вооруженного конфликта с РФ;
• план В — если эскалация произойдет, попытаться резко локализовать конфликт и уменьшить его распространение;
• план С – масштабные военные действия.
– План С – к сожалению, если эти военные действия начинаются и они не только в одной точке, нам придется обратиться как к украинскому народу с просьбой о мобилизации, так и к нашим партнерам с просьбой о мобилизации их усилий, их помощи, — заявил Пристайко.
Посол добавил, что Украина сейчас постоянно ведет переговоры со странами-партнерами о предоставлении вооружения.
В декабре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным размещение британских военных в Украине для защиты от российской агрессии. Он мотивировал свое заявление тем, что Украина не является членом НАТО.
В то же время Лондон передал Украине партию противотанкового вооружения. Кроме того, Бен Уоллес заверил, что Британия готова выделить Украине еще больше оружия.
Источник: Телеканал Дом