В случае реальной угрозы вторжения российских войск в Украину и активных действий РФ на Донбассе Киев может призвать партнеров, в том числе Великобританию, отправить военных на территорию нашего государства.

Об этом рассказал в одном из интервью чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, наше государство может получать помощь, как оружием, так и в форме политической поддержки.

– Меня спросили, пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, учитывая, что нам угрожают вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если будет угроза реальная, если будет начало активных действий, мы попросим все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории, — подчеркнул Пристайко.

Он также перечислил три сценария возможного развития событий:

• план А – Украине удается избежать эскалации вооруженного конфликта с РФ;

• план В — если эскалация произойдет, попытаться резко локализовать конфликт и уменьшить его распространение;

• план С – масштабные военные действия.

– План С – к сожалению, если эти военные действия начинаются и они не только в одной точке, нам придется обратиться как к украинскому народу с просьбой о мобилизации, так и к нашим партнерам с просьбой о мобилизации их усилий, их помощи, — заявил Пристайко.

Посол добавил, что Украина сейчас постоянно ведет переговоры со странами-партнерами о предоставлении вооружения.

В декабре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным размещение британских военных в Украине для защиты от российской агрессии. Он мотивировал свое заявление тем, что Украина не является членом НАТО.

В то же время Лондон передал Украине партию противотанкового вооружения. Кроме того, Бен Уоллес заверил, что Британия готова выделить Украине еще больше оружия.

Источник: Телеканал Дом