Глав райгосадминистраций в Киеве будут увольнять по предложениям премьер-министра

Кабинет министров Украины определил новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администраций в Киеве. Согласно документу, кандидатуры на должность будет предлагать глава правительства.

По постановлению №43 от 24 января 2022 года, руководителей районной в Киеве и Севастополе государственной администрации будет назначать и увольнять с должности президент Украины по представлению Кабмина, согласно предложениям премьер-министра.

Ранее их назначал и увольнял с должности президент по представлению Кабмина, согласно предложениям главы Киевской и Севастопольской городских государственных администраций соответственно.

Квоты для иммигрантов на 2022 год

Недавно Кабинет Министров определил квоту иммиграции в Украину на 2022 год. По распоряжению правительства планируют принять более 8 тыс. человек.

Таким образом хотят урегулировать предельную численность иностранцев, которым могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. Квоты на иммиграцию правительство утверждает каждый год.