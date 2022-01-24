К рассмотрению в Верховной Раде на этой неделе запланированы законопроекты о пенсионной реформе и экономическом паспорте украинца.

Об этом заявил во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп нардеп от Слуги народа, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

– На этой неделе у нас пенсионная реформа, которую мы должны поддержать, экономический паспорт, заботящийся о будущем детей, увеличение суммы гарантирования вкладов, что укрепит банковскую систему и улучшит доверие к ней, — отметил он.

Речь идет о рассмотрении в первом чтении доработанного законопроекта № 2683 о запуске в Украине накопительных пенсий.

Пакет инициированных президентом законопроектов об экономическом паспорте украинца (№ 6394-6397) также рассмотрят в первом чтении. Эти документы предполагают создание Фонда будущих поколений. В нем будут открыты счета для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты ренты за использование недр. Участниками Фонда могут стать украинцы, рожденные с 1 января 2019 года. А использовать средства после достижения совершеннолетия можно будет на: обучение в украинских учебных заведениях; приобретение жилья в Украине; накопительный пенсионный счет; лечение.

Что касается увеличения суммы гарантирования вкладов, то в Раде ожидает второго чтения законопроект № 5542-1. Данный документ предлагает постепенно увеличить сумму предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн. Вероятно, именно этот документ имел в виду Гетманцев.

Кроме того, нардеп призвал включить в повестку дня ВР законопроект № 3793 об Экспортно-кредитном агентстве.

Следует отметить, что Верховная Рада завтра может принять постановление об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа РФ, который Москва осуществляет для препятствования стремлениям Украины к членству в НАТО и ЕС.

А во время первого в этом году часа вопросов к правительству в пятницу, 28 января, нардепы заслушают министра обороны Алексея Резникова, главу Минздрава Украины Виктора Ляшко, а также премьера Дениса Шмыгаля. Их доклады будут касаться ситуации на украинско-российской границе, преодоления пандемии коронавируса и энергетической безопасности Украины.