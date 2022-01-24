Во время первого в этом году часа вопросов к правительству в Верховной Раде нардепы заслушают министра обороны Алексея Резникова, министра здравоохранения Виктора Ляшко, а также премьера Дениса Шмыгаля.

Такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Как отметил спикер Рады Руслан Стефанчук, в пятницу, 28 января, на часе вопросов к правительству нардепы заслушают:

• информацию министра обороны Украины Алексея Резникова о ситуации на украинско-российской границе;

• отчет главы Минздрава Украины Виктора Ляшко о преодолении пандемии коронавируса;

• главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля об энергетической безопасности Украины.

Это предложение участники заседания поддержали единогласно.

Завтра же утром, 25 января, планируется закрытая рабочая встреча по вопросам нацбезопасности и обороны с участием руководства ВР, министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, глав фракций и групп.

Как известно, с 24 января Верховная Рада возвращается к работе в режиме пленарных заседаний. Среди приоритетных законопроектов, попавших в повестку дня, есть №3415 – о противодействии поправочному спаму; №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов до €150; пакет президентских законопроектов об экономическом паспорте и другие.