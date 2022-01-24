Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал “путем в бездну” идею России о признании террористических псевдогосударственных образований “Д/ЛНР”.

Об этом он заявил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Стефанчук отметил, что в последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину со стороны РФ.

– Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых Д/ЛНР. Есть рецепт для наших соседей: сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом собирания земель, — подчеркнул Стефанчук.

Он напомнил Москве, что для получения признания и международной поддержки следует беспокоиться об экономическом благополучии своего народа. А незаконные действия приводят к санкциям и “другим неприятностям”.

– Поэтому мой совет – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения. А посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну, – добавил спикер ВР.

Стефанчук уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в парламенте уже на этой неделе, а нардепы должны “ответить достойно”.

Так, спикер Верховной Рады внес предложение безотлагательно зарегистрировать постановление об обращении ВР к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа, который осуществляет Москва с целью препятствования европейским и евроатлантическим стремлениям Украины.

– Этот проект постановления подготовлен. Он уже подписан руководством Верховной Рады, – рассказал Стефанчук.

Он обратился к лидерам фракций подписать документ, чтобы его можно было немедленно зарегистрировать, а завтра проголосовать в зале заседаний ВР.

Как известно, Госдума РФ на прошлой неделе зарегистрировала обращение депутатов партии КПРФ “о необходимости признания ДНР и ЛНР”.

На эту инициативу уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что признание Россией так называемых ЛНР и ДНР будет означать выход Москвы из Минских договоренностей.

Фото: Верховная Рада