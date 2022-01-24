Разведка Украины и США предполагают, что в начале февраля Россия может начать масштабную военную агрессию против нашего государства. На фоне предполагаемого нападения несколько иностранных посольств приняли решение об эвакуации своих дипломатов.

Европа и другие страны мира призывают Россию прекратить агрессию и ослабить напряженность на границах Украины. В Москве ответили, что якобы никакого нападения не произойдет. Однако эти заявления могут опровергнуть российские войска, которые стягиваются к нашим границам.

Эвакуация дипломатов из Украины

Ряд иностранных посольств эвакуируют своих дипломатов из Украины. Среди них – ведомства в США, Великобритании и Австралии. Первыми об этом заговорили в Америке, однако в Государственном департаменте США пока не комментируют.

Недавно США сообщили своим дипломатам о добровольном выезде из Украины, позволяя им самостоятельно решить, стоит ли ехать с территории нашего государства. Однако членов семьи работников обязали вернуться в Америку.

Правительство посоветовало всем гражданам США выехать из Украины в ближайшее время. Представители американского Госдепа объяснили, что посольство будет работать в обычном режиме. Согласно объяснению, выезд дипломатов не свидетельствует о том, что Вашингтон считает нападение России на Украину неизбежным.

Правительство Британии приняло решение о возвращении ряда работников своих посольств, а гражданам порекомендовали путешествовать в Украину во время большой необходимости. Путешественников, уже находящихся на территории нашей страны, призвали избегать массовых акций или протестов.

Лондон якобы считает ситуацию в Украине спокойной, за исключением войны на Донбассе. Однако в Британии объяснили, что решение основывается на фоне возможного возрастания угрозы от Российской Федерации.

Без паники – МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что решение Америки — преждевременное. По его мнению, кардинальных изменений не произошло, поскольку РФ начала наращивать армию возле границ Украины еще весной.

Пресссекретарь МИД убежден, что правительства стран должны трезво оценивать риск и сохранять спокойствие. Николенко подчеркнул, что в интернете появилось много ложных сообщений, направленных на увеличение паники среди населения и подрыв доверия к власти.

Что может изменить выезд дипломатов

Руководитель отдела аналитики ДК Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что информация о возвращении иностранных дипломатов домой из Украины на фоне предполагаемого нападения России может повлиять на действия инвесторов.

По его мнению, фейки, ложные сообщения и эвакуация дипломатов пугают иностранных инвесторов, которые давали деньги для развития разных отраслей в Украине. Ситуацию усугубляет пандемия и увеличение заболеваемости Covid-19.

– С начала года портфель ОВГЗ на руках нерезидентов сократился на 8,3 млрд грн. Темпы его падения сохраняются, – добавил он.

А что же Кремль?

Кремль не объявлял официальную информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Однако журналисты The New Yourk Times опубликовали сообщение, в котором утверждают о выезде 18 человек в начале 2021 года. Речь идет якобы о членах семьи, в частности, о женах и детях, дипломатах РФ.

В сети появилась информация, что в Москве планируют эвакуировать еще около 30 человек из Киева и Львова, а работников из России в других городах призвать готовиться к возвращению домой.

Искусственная паника

Европейский союз и несколько стран сообщили, что не видят причин для эвакуации своих дипломатов, работающих в Украине. Среди них – Германия, Эстония, Австрия и Польша.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что для паники нет причин. Однако переговоры с Российской Федерацией продолжаются.

В Германии считают, что вопросы безопасности дипломатов тревожат правительство, однако пока работников не планируют возвращать на родину. Хотя в Берлине оплачивают билеты домой для членов семьи дипломатов.

Посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск считает ситуацию спокойной и уверен, что нет причин для паники. По его мнению, Россия, как всегда, искусственно нагнетает панику, в первую очередь начиная с фейков в информационном поле.

Австрия и Польша пока не планируют возвращать своих работников домой, однако внимательно наблюдают за происходящим в Украине.