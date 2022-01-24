Верховная Рада готова к любому развитию событий в случае вторжения войск России в Украину. Украинский парламент при любых условиях будет выполнять возложенные на него функции.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер ВР Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос, есть ли какой-либо план работы парламента на случай вторжения РФ.

– Мы проработали все возможные случаи и ситуации, касающиеся деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению у нас есть, скажем так, логистическая стратегия: как действовать в случае, если… Мы с точки зрения парламента готовы к любому развитию событий, — подчеркнул Стефанчук.

Спикер уточнил, что “больше ясности будет” после завтрашней встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ней примут участие руководство ВР и главы фракций. Кроме того, проходят консультации представителей ВР с силовыми ведомствами.

Стефанчук отметил, что Верховная Рада имеет необходимое обеспечение и законодательные наработки на случай любого развития событий.

– А потому в этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек: мы будем выполнять возложенные на ВР функции быстро и эффективно, – заявил спикер.

Стефанчук заверил, что Рада будет готова оперативно принять любое решение, необходимое для усиления обороноспособности Украины.

Он также рассказал, что в парламенте практически завершилась работа над законопроектом о дистанционном голосовании нардепов. В настоящее время документ находится в юридическом управлении ВР. После согласования всех нюансов его внесут на рассмотрение в зал заседаний ВР.

Как отметил Стефанчук, принятие этого проекта закона актуально на фоне ситуации, которая сложилась в Украине.

– Мы будем идти по пути, чтобы в чрезвычайно экстремальных ситуациях Верховная Рада не потеряла управляемость и могла осуществлять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины, — объяснил он.

Ранее первый вице-спикер ВР Александр Корниенко заявлял, что в случае нового нападения России украинский парламент сможет собраться через несколько часов, чтобы принять нужные решения (например, о введении военного положения).

Фото: Верховная Рада