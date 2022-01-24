В МИД рассказали, какие страны планируют эвакуировать свои посольства из Украины

Германия стала четвертой страной, решившей эвакуировать из Украины часть персонала своего посольства и их родственников.

Помимо ФРГ такие намерения также выразили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и диппредставительства других международных и региональных организаций на этом этапе таких планов не имеют, поскольку не видят достаточных причин для этого.

В МИД подчеркнули, что ценят такую позицию, особенно от стран, чьи посольства находятся в регионах Украины, которые граничат с Российской Федерацией.

— Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это – настоящее проявление солидарности с Украиной, — заявили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство также призвало избегать шагов, которые могут использоваться для усиления напряжения в украинском обществе, а также для дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашей страны.

На сегодняшний день на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств и международных организаций.