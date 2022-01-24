Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Заседание состоится в понедельник, 24 января, в 17.00 в помещении Офиса президента на улице Банковой.

К рассмотрению запланирован ряд вопросов:

• меры по обеспечению нацбезопасности Украины от внутренних и внешних угроз;

• текущее положение дел в экономике нашей страны;

• положение дел в энергетике;

• противодействие пандемии коронавируса и т.д.

После заседания состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

В последний раз заседание СНБО состоялось 30 декабря 2021 года. На нем, в частности, были поддержаны санкции против компаний, которые строили Керченский мост, соединивший незаконно оккупированный Крым с территорией России.

По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине пока нет обстоятельств для введения военного положения. Кроме того, он прокомментировал поставки оружия Вооруженным силам Украины.