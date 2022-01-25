Депутаты Верховной Рады эвакуировались из здания парламента

Во вторник, 25 января, народные депутаты Верховной Рады вышли через подземный ход из здания парламента, в кулуарах остались только журналисты и охрана.

Об этом сообщает источник Фактов ICTV.

По его данным, это обычная ситуация во время потасовок под Верховной Радой.

Он опроверг данные, опубликованные некоторыми украинскими СМИ о том, что нардепов “эвакуировали”, – депутаты ушли сами, как и всегда, когда у здания украинского парламента происходят митинги со столкновениями.

Также он сообщил, что, как и обычно в таких случаях, главные входы в Верховную Раду перекрыли.

Напомним, 25 января митингующие на акции SaveФОП устроили столкновения со стражами порядка под зданием Верховной Рады.

Участники акции снесли ограничительный забор и пытались штурмовать здание парламента.

Силы полиции и Нацгвардии, с самого утра следившие за правопорядком на митинге, пытались сдержать толпу.

Нацполиция Киева сообщила, что задержаны два человека, которых обвиняют в провокациях конфликта в толпе, а также в том, что они не реагировали на требования прекратить незаконные действия и вели себя агрессивно.

На них составили админпротоколы по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.