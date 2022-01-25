Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Пенсионная реформа и подготовка мобилизации: повестка дня Рады 25 января

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
верховна рада

25 января народные депутаты возвращаются к работе в режиме пленарных заседаний после длительного отдыха.

Так, в первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №5337 о внесении изменений в закон О мобилизационной подготовке и мобилизации.

В первом чтении, если успеют, планируют также рассмотреть три законопроекта об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683, 2683-2, 2683-3).

Есть в повестке дня и два документа, которые касаются налогообложения посылок из-за границы стоимостью до €150. Это законопроекты №4278 (о налогообложении товаров, которые пересылают в международных почтовых и экспресс-отправлениях) и №4279 (о налогообложении таможенными платежами товаров, которые пересылают в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядке их декларирования).

Кроме того, во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок (о подделке Covid-сертификатов).

Также в первом чтении планируют рассмотреть проект закона №6129 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы.

Для включения в повестку дня и принятия решения вынесено несколько законодательных инициатив относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.

Читайте
Пенсионная реформа и местный референдум: Стефанчук озвучил приоритеты работы Рады в 2022 году

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка