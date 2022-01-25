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Факты / Украина / Политика

Рада обратилась к международным партнерам из-за неприемлемости военного шантажа со стороны РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
верховна рада

Парламент принял постановление об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление №6543 поддержали 282 народных депутата.

В документе парламент призывает международные организации применить все возможные дипломатические средства, чтобы способствовать деэскалации ситуации, отводу российских войск от границ Украины, а также полному отказу Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния.

Также парламентарии просят не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущение реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Кроме того, в обращении Верховная Рада призывает международных партнеров содействовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

Народные депутаты просят поддержать стремление Украины по признанию ее европейской перспективы и определить конкретные временные рамки дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО.

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Источник: Верховная Рада

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