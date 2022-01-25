США готовы предоставить Украине еще больше оружия в случае вторжения РФ

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине нужное количество оборонительного вооружения в случае, если Российская Федерация пойдет на эскалацию конфликта.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на брифинге в Киеве.

— Если Владимир Путин пойдет на этот безрассудный шаг, мы окажем дополнительную оборонительную помощь. Еще больше, чем уже предоставили. Поставки такие, как сегодня, будут продолжаться. В этом году США дали оборонную поддержку больше, чем в любой из прошлых годов, — заявила Квин.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон отдает приоритет дипломатическому пути разрешения конфликта.

По ее словам, Штаты постоянно общается с Киевом и союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы добиться деэскалации ситуации путем переговоров.

Напомним, во вторник, 25 января, в Киев прибыла третья партия летального оружия из США, которое предназначено для помощи Вооруженным силам Украины в отражении потенциальной агрессии со стороны РФ.

В частности, украинской стороне было передано оружие, боеприпасы и военно-техническое оборудование.

Груз был отправлен в рамках пакета на сумму в $200 млн.