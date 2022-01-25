Информация о том, что Украина была вынуждена выполнить требование об отзыве законопроекта Об основах государственной политики переходного периода перед встречей советников лидеров Нормандской четверки, является неправдивой.
Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
– Хотел бы с самого начала развенчать некоторые фейки, которые начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает требования только украинского народа, – сказал Андрей Ермак.
По его словам, основное требование украинского общества сегодня – это сделать все для того, чтобы предотвратить эскалацию.
– И над этим мы работаем 24/7. Поэтому я хочу сказать официально, что никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было, – заверил Андрей Ермак.
Напомним, что 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.
Проект закона Об основах государственной политики переходного периода вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отправлял Венецианской комиссии летом.
В октябре Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса и приобщить к работе над ним жителей временно оккупированных территорий.
Эксперты отметили, что в законопроекте Министерства реинтеграции есть много общих положений и предостерегли Украину от создания правового вакуума из-за отмены существующих актов, касающихся Крыма и Севастополя.