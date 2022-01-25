Информация о том, что Украина была вынуждена выполнить требование об отзыве законопроекта Об основах государственной политики переходного периода перед встречей советников лидеров Нормандской четверки, является неправдивой.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Хотел бы с самого начала развенчать некоторые фейки, которые начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает требования только украинского народа, – сказал Андрей Ермак.

По его словам, основное требование украинского общества сегодня – это сделать все для того, чтобы предотвратить эскалацию.

– И над этим мы работаем 24/7. Поэтому я хочу сказать официально, что никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было, – заверил Андрей Ермак.

Напомним, что 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Проект закона Об основах государственной политики переходного периода вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отправлял Венецианской комиссии летом.

В октябре Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса и приобщить к работе над ним жителей временно оккупированных территорий.

Эксперты отметили, что в законопроекте Министерства реинтеграции есть много общих положений и предостерегли Украину от создания правового вакуума из-за отмены существующих актов, касающихся Крыма и Севастополя.