Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что акции физических лиц-предпринимателей финансируют контрабандисты.

Об этом он сообщил журналистам 26 января.

– Некоторые организации, которые проводят акции, в частности перед парламентом, хотят заработать себе дешевые политические дивиденды, попасть в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции, – заявил Даниил Гетманцев.

Фамилии “контрабандистов” в ответ на уточняющий вопрос глава комитета ВР не назвал.

Зато он подчеркнул, что полностью поддерживает действия правоохранительных органов во время митинга.

– Если кто-то хочет захватить государственное здание по любым мотивам, по любым причинам, и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения, – сказал Даниил Гетманцев.

По убеждению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нет необходимости изменять по требованию протестующих законодательство относительно обязательного введения кассовых аппаратов, в частности для ФЛП.

По его словам, переговоры с предпринимателями продолжаются, но многое для усовершенствования этих вопросов уже было сделано ранее.

Напомним, что под Верховной Радой второй день проходит акция SaveФОП. К стенам парламента пришли несколько тысяч человек.

Как сообщают в полиции Киева, 25 января в управление доставили 63 участников акции, 38 из которых являются физическими лицами-предпринимателями.

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Их всех отпустили после установления анкетных данных. Правовую оценку их действиям в полиции обещают дать во время расследования.

– Участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских и попасть на территорию ВРУ. При этом они устроили потасовку, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы, – сообщили в Нацполиции.

В конце концов 18 полицейских получили телесные повреждения, в частности переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

От скорой помощи поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями трех участников акции.

По информации врачей, у одной женщины, которая находилась в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

Опровергли правоохранители и то, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении.

Мужчина на самом деле потерял сознание. Представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь, после чего тот вместе с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции.

Следователи начали уголовные производства по фактам хулиганства и угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за препятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Факт имел место вечером 25 января на территории Мариинского парка.

Там участники акции окружили съемочную группу центрального телеканала, толкали журналистку, вырывали микрофон и препятствовали проведению прямого эфира.