Геополитика простыми словами: почему у Украины сложные отношения с Германией

Факты ICTV начинают серию материалов о том, кто наши друзья и союзники на мировой арене. Простыми словами мы расскажем, что нас объединяет, входим ли мы в один союз и какие проблемы существуют между нашими государствами.

И первый рассказ – о Германии, которую сейчас активно обсуждают в Украине.

Украина между двух огней

Украина и Германия имеют многолетние связи. Это одни из самых больших стран в Европе по территории и населению. Однако политические отношения высшего уровня не достигали.

Алена Гетьманчук, директор центра Новая Европа, объясняет так:

– Я бы скорее говорила о ситуативном партнерстве, примеры которого мы видели с 2014 года, но это ситуативное партнерство не перешло в полноценное стратегическое партнерство, и, тем более, союзнические отношения. Именно безопасность сегодня является самым слабым местом отношений из-за разного понимания уровня угроз и разных подходов к реагированию на эти угрозы.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009), критически настроен по отношению к уровню отношений, особенно на фоне нынешнего кризиса, когда Россия перебросила свои войска к нашей границе.

– К большому сожалению, сегодня Германия не демонстрирует той позиции, которую должна продемонстрировать. Ее позиция в отношении России продолжает быть пособнической, оправдывающей происходящее под предлогом нейтральности, миролюбия, и фактически призывает Москву к продолжению агрессии, – считает дипломат.

В отношениях с Украиной многие годы Германия была заинтересована в экономическом сотрудничестве, считает немецкий журналист, редактор Deutsche Welle Карл Куяс-Скрижинский.

– Украина не является партнером Германии, как союзники по НАТО и ЕС. Украине нужен Евросоюз, а не наоборот, – отмечает он.

Германия сдерживает РФ или только делает вид

Германия поддерживает деэскалацию кризиса и призывает Россию отвести войска. Однако непреклонно отказывается поставлять оружие Украине, ссылаясь на то, что это давний принцип немецкой политики: вооружение не посылают в зону конфликта.

Но если США, Британия и, в определенной степени, НАТО на переговорах с Кремлем используют политику преимущественно кнута и минимум пряников, угрожая адскими санкциями, то заявления немецкого правительства более сдержанны.

– В ситуации возможного вторжения в Украину было бы очень хорошо, чтобы от немецких чиновников публично звучали только заявления, что они могут сделать для сдерживания России, а не то, что они не могут сделать. Пока мы видим больше смешанных мессиджей, которые не способны убедить Путина в серьезности намерений Запада. Разблокировка военной помощи Украине будет важным сигналом, как одно время было с разблокировкой американской летальной помощи, относительно решения по которому в США тоже в течение длительного времени шли ожесточенные дебаты, — считает Алена Гетьманчук.

Карл Куяс-Скрижинский утверждает, что Берлин не откажется от своей политики садиться за стол переговоров везде, где это возможно. Он объясняет – Германия понимает свою роль как крупнейшей экономики ЕС, и стремится не давить этим потенциалом в международной политике. Традиционно Берлин выступает с пацифистских позиций.

– Германия всегда пыталась, и ей чаще удавалось продемонстрировать, что она не хочет использовать свое положение лидера нагло, беспринципно, чтобы продавить. Германия и Франция будут продолжать политику спокойного диалога, за исключением начала войны. Я не вижу сигналов, что политика Шольца будет сильно отличаться, разве что, возможно, некоторыми штрихами, – отметил он.

Владимир Огрызко считает, что сейчас экономика преобладает над политикой. Бывший министр иностранных дел напоминает, что Берлин особенно заинтересован в газопроводе Северный поток.

– Интерес экономический одерживает верх над интересами безопасности самой Германии и ее соседей. России удалось с экспортом газа в Германию экспортировать и коррупцию. Немецкие политики продаются Путину, и идут на него работать на “вкусные” должности в российских компаниях после того, как даже руководили страной, – указывает дипломат.

Так что, несмотря на критику, вряд ли Германия изменит свою политику по отношению к Украине.

Почему Берлин оглядывается на Кремль

Ангела Меркель стала за четыре каденции неформальным лидером Евросоюза на мировой арене. Эксперты говорят, что после того как Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, именно Германия стала главным представителем Запада в противостоянии Украины и России.

В 2014 году США определенным образом самоустранились и оставили все бразды правления Германии и Франции. У каждой из них есть определенные инструменты влияния на Россию, напоминает Карл Куяс-Скрижинский.

Германия будет играть важную роль и в Европе, и в урегулировании войны на востоке Украины, но влияние будет меньше, прогнозирует Алена Гетьманчук.

– Я бы сказала – она имела влияние на формирование европейской политики. Определенное влияние будет оставаться и в дальнейшем, учитывая количество представителей Германии и занимаемые ими должности в институтах ЕС. Однако роль лично канцлера Германии в этом процессе может быть меньше, – отмечает она.

Министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин констатирует, что в Женеве на переговорах о ключевой проблеме Европы – возможном масштабном вторжении России в Украину — говорили Вашингтон и Москва, а не европейцы.

– Когда Меркель была единственным лидером – на нее всегда возлагалась максимальная ответственность. В Европе должно появиться новое поколение лидеров, в противном случае ее, как сейчас, не будут приглашать в Женеву на переговоры США и России. Для Европы этот момент истины: не вкладываешься в свою безопасность и потенциал безопасности – с тобой перестают разговаривать, – поясняет Климкин.

Меркель и Путин – политические долгожители. Они даже говорили по-русски на личных встречах. Позиция Меркель после нарушений Кремлем международного права ужесточалась, но Берлин всегда учитывал позицию Кремля, отмечает Алена Гетьманчук. Похоже, такую же позицию будет иметь и новое правительство Шольца.

– Ангела Меркель не питала особых иллюзий относительно Владимира Путина, однако все свои решения, которые так или иначе могли касаться России, до последнего принимала, спрашивая себя: а как отреагирует на это Путин? Это не только моя догадка, об этом очень ясно в одном из интервью журналу Spiegel недавно рассказал ее многолетний советник Кристоф Хойзген. К сожалению, выглядит так, что представители нового правительства тоже задают себе этот вопрос, – сетует Гетьманчук.

По мнению Владимира Огрызко, Россия продолжит свою политику разъединения ЕС и НАТО:

– Путин использует все, о чем говорят немецкие политики, только чтобы наступать на Европу. Украина для него – это только одна станция. А конечная цель – разъединение ЕС, Европы, НАТО.

И новое правительство Шольца может прилагать меньше усилий в минском и нормандском форматах, считает Алена Гетьманчук.

– Заметно меньше предыдущего правительства. Хотя бы потому, что нынешний канцлер, в отличие от предыдущего, не был соавтором ни нормандского формата, ни Минских договоренностей. Следовательно, не рассматривает это как собственную политическую инвестицию, – добавляет она.

Кого Германия считает союзниками

Союзники Германии остаются в стабильном контексте, анализирует Карл Куяс-Скрижинский. Номер один — Франция. Далее Италия как член Большой семерки и государство, стоявшее у истоков ЕС. Также тесные отношения с Нидерландами, Австрией и Испанией.

Франция и Германия – локомотивы Евросоюза. И традиционно первый визит канцлер Германии совершал в Париж.

Но, как подчеркивает Карл Куяс-Скрижинский, иногда все зависело от того, откуда ветер дул. В 1998 году Герхард Шредер полетел в первый зарубежный вояж в Лондон, к премьеру Тони Блэру, лидеру партии лейбористов, идеологически близким к немецким социал-демократам.

Со США у Германии отношения крепкие, но непростые. Особенно они ухудшились при президентстве Трампа, который и роль НАТО уменьшал, и от Европы требовал больше тратить на оборону, и санкции налагал на газопровод Северный поток. Германия существенно зависит от российского газа.

Особые отношения с Китаем – в эту страну Германия больше всего экспортирует.