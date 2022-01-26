Хакеры совершили еще одну кибератаку на украинский сайт

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua произошла кибератака.

Как сообщили в МИДе, в результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

— По состоянию на 13.00 доступ к сайту возобновили, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается, — сообщили в министерстве.

Специалисты украинского МИДа пытаются возобновить стабильную работу сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года.

— Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине — креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего, — пояснили в МИД.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

– Это помогает представить современную Украину миллиардам людей по всему миру, – резюмировали в министерстве.

Кибератака на правительственные сайты Украины

Напомним, что хакерская атака поразила около 70 сайтов государственных органов в ночь на 14 января.

Пострадали сайты Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Кабинета Министров, Минэнерго и другие.

Тогда с сайта Министерства иностранных дел Украины пользователей переадресовывало на страницу с черным фоном, где содержалось сообщение провокационного содержания на украинском, русском и польском языках.

Специалисты, поднятые по тревоге, временно приостановили работу ряда правительственных сайтов, чтобы не допустить распространения атаки и локализовать техническую проблему.

Как заверили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины, утечки персональных данных не произошло, а наполнение ресурсов не было изменено.

Расследование кибератаки осуществляется Службой безопасности Украины вместе с Госспецсвязи и киберполицией. В СБУ сообщали о признаках причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

Впоследствии к подобному выводу пришли и в Минцифры, заявив, что все доказательства указывают на осуществление этой кибератаки со стороны России.