Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести в Киеве заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза.

Об этом глава МИД сообщил сегодня на брифинге. Кулеба уточнил, что официально обратился с таким предложением к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и странам Евросоюза.

– На этой неделе я официально обратился ко всем странам ЕС и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением поддержать инициативу моего румынского коллеги и провести в Киеве заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что эта идея “уже нашла положительный отклик” среди партнеров Украины. Сейчас идет работа над достижением консенсуса по этому вопросу.

– Если это произойдет, это будет первое подобное событие в истории (заседание Совета глав МИД стран ЕС в Киеве – Ред.). И они уже над этим работают, – добавил Кулеба.

Министр выразил надежду, что даже европейские страны, которые имеют с Киевом “определенные дискуссии”, отложат противоречия и сосредоточатся на безопасности Европы.

Следует отметить, что 24 января в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел государств-членов Евросоюза. В итоговом заявлении они осудили продолжающуюся агрессию и угрозы Москвы в адрес Украины, а также призвали РФ к деэскалации и соблюдению международного права.

Министры подчеркнули, что понятию “сфер влияния” нет места в ХХІ веке. Кроме того, они предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы огромную цену.