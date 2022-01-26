Япония заинтересована в развитии двусторонних отношений с Украиной. В случае масштабного вторжения России, Япония готова поддерживать Украину как союзник и партнер.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в эксклюзивном интервью Фактам ICTV. По его мнению, между Украиной и Японией существует большой уровень взаимного уважения и понимания.

— Мы праздновали 30-ю годовщину основания дипломатических связей, но наши отношения намного длиннее. Мы многого добились за три десятилетия. У нас большой уровень взаимного уважения и понимания. Туризм в пандемию рос на 30% ежегодно – это большое достижение.

Посол Японии в Украине подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией на границах из-за угрозы военного нападения РФ. Он выразил обеспокоенность из-за наращивания российской армии.

– Мы внимательно следим за ситуацией на границе. Мы озабочены увеличением военного напряжения. Япония уже долгое время поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Наш премьер беседовал с президентом США — два лидера преданы сдерживанию российской агрессии против Украины. Премьер выступил за тесное сотрудничество с США в качестве союзника и партнера. Япония будет поддерживать необходимые действия в случае любой атаки на Украину.

Кунинори подчеркнул, что Япония заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Он отметил общие вещи между двумя странами и возможности для совместного развития.

– Я отметил общие вещи между нами, в частности, красоту природы. Украина и Япония ценят свою природу, землю, красоту. Я увидел возможности сотрудничества и усилий по соблюдению чистоты окружающей среды для следующих поколений. Украинцы имеют цель – бороться за сохранение природы, против изменений климата. Мы должны совместно сотрудничать.

Украина – вторая самая большая крана в Европе с большим количеством земли для сельского хозяйства, отметил посол. После введения земельной реформы многие японские компании начали искать возможности для сотрудничества с Украиной.

— В Японии начали понимать, как велик потенциал в сотрудничестве с Украиной. Украина – вторая самая большая крана в Европе с большим количеством земли для сельского хозяйства. После внедрения земельной реформы в прошлом году, многие японские компании начали изучать вопросы сотрудничества с украинскими организациями и фермами в сфере сельского хозяйства, а также о сотрудничестве в индустрии по производству продуктов.

Однако это не единственная отрасль, в которой Япония намерена развивать отношения с Украиной. Речь идет о сфере IT, в которой японские компании стремятся найти партнеров.

– Еще одна отрасль, в которой японские компании заинтересованы найти партнеров – это IT. Мы понимаем, что Украина очень продвинута в IT-инженерии. Украина выпускает многих талантливых IT-инженеров и IT-работников. Многие японские компании начали устанавливать здесь небольшие офисы и искать партнеров.

Япония хочет развивать сотрудничество в сфере медицины и фармацевтики. По словам посла, несколько японских компаний уже приступили к работе в Украине.

– Также мы заинтересованы в сотрудничестве в медицине и фармацевтике. Несколько японских компаний уже приступили к работе в Украине. Торговля и инвестиции обладают большим потенциалом. Тысячи японских компаний работают в европейской юрисдикции и могут стать партнерами украинцев. Не стоит забывать, что Япония тоже может быть отличным бизнес-партнером.