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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 26 января

Юлия Соколова редактор ленты
Верховна Рада

На очередном пленарном заседании Верховной Рады в среду, 26 января, народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов: в частности, об электронном билете и размере алиментов.

Заседание парламента, как обычно, начнется в 10.00. А трансляцию можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Первым в повестке дня стоит правительственный законопроект № 5705 (и альтернативный № 5705-1) о внедрении электронных билетов в городском транспорте (автобусе, трамвае, троллейбусе). Эти документы нардепы рассмотрят в первом чтении.

Рада также может принять в первом чтении проекты законов: о содействии формированию ответственного отцовства (№ 3667) и о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля (№ 5640).

В то же время, ко второму чтению предложены законопроекты: об увеличении минимального размера алиментов на ребенка, которые взимаются с других членов семьи и родственников (№ 3881); о защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (№ 6104); об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099) и другие.

Народным избранникам предлагается ратифицировать ряд соглашений с другими государствами.

Кроме того, в повестке дня сегодняшнего заседания есть вопросы о переименовании населенных пунктов в четырех областях Украины.

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Электронный билет на транспорт и алименты: повестка дня Рады 26 января

Фото: Depositphotos

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