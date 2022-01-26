На очередном пленарном заседании Верховной Рады в среду, 26 января, народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов: в частности, об электронном билете и размере алиментов.

Заседание парламента, как обычно, начнется в 10.00. А трансляцию можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Первым в повестке дня стоит правительственный законопроект № 5705 (и альтернативный № 5705-1) о внедрении электронных билетов в городском транспорте (автобусе, трамвае, троллейбусе). Эти документы нардепы рассмотрят в первом чтении.

Рада также может принять в первом чтении проекты законов: о содействии формированию ответственного отцовства (№ 3667) и о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля (№ 5640).

В то же время, ко второму чтению предложены законопроекты: об увеличении минимального размера алиментов на ребенка, которые взимаются с других членов семьи и родственников (№ 3881); о защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (№ 6104); об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099) и другие.

Народным избранникам предлагается ратифицировать ряд соглашений с другими государствами.

Кроме того, в повестке дня сегодняшнего заседания есть вопросы о переименовании населенных пунктов в четырех областях Украины.