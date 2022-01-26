Пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 27 января, начнется традиционно в 10.00 За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня народные избранники должны рассмотреть пакет законопроектов, инициированных президентом Владимиром Зеленским, относительно создания Фонда будущих поколений и внедрения экономического паспорта украинца.

Это персональный счет ребенка, на котором будут накапливаться деньги от уплаты налогов за использование недр.

Накопленные деньги они смогут использовать после достижения совершеннолетия. Их можно будет потратить на образование в Украине или на покупку собственного жилья.

Во втором чтении парламент должен одобрить изменения в некоторые законодательные акты об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления, в пенсионное законодательство, а также в закон Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц