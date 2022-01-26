Президент России Владимир Путин хочет получить от западных стран конфиденциальные обязательства, что Украина не станет членом НАТО.

Об этом заявил в одном из интервью бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Путин не верит в наше членство в НАТО. Он сейчас ведет переговоры с европейскими странами, чтобы получить негласно, конфиденциально их обязательства не голосовать за дальнейший прогресс на нашем пути в НАТО, — подчеркнул он.

По словам Климкина, Москву раздражает даже предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, поскольку это еще больше сближает наше государство с Альянсом.

– Сегодня Москва ведет переговоры с почти всеми европейскими странами, чтобы заблокировать этот процесс. Поэтому ей не нужны никакие гарантии. Она ни в какие гарантии не верит. Она прекрасно понимает, что это дело не о гарантиях, а опять-таки об установке совсем другой системы, – объяснил Климкин.

Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин стремится к перезагрузке мировой системы и разделению ее на сферы доминирования.

Бывший глава МИД выразил уверенность, что во время переговоров с Россией Украину никто “не будет сдавать” в критических вопросах. При этом Климкин допускает, что некоторые инициативы в рамках НАТО могут поставить на паузу (например, продвижение к предоставлению Украине ПДЧ – плана действий по членству, размещению инфраструктуры Альянса в Украине, расширению тренировочных возможностей, расширению обмена информацией и т.п.).

Климкин также отметил, что Москва может разместить наступательные войска и ракеты на территории Беларуси, если Запад не пойдет на уступки.

– Они (Россия, – Ред.) будут реагировать. И реальная реакция – это не Венесуэла и Куба и размещение там российских ракет, этого никогда не произойдет. А вот размещение полноценного контингента российских войск в Беларуси, включая наступательное вооружение и гиперзвуковые ракеты, действительно рассматривается. Это часть ответа, которую Путин завуалированно назвал “военно-технический ответ”, – рассказал Климкин.

Как известно, в конце прошлого года Москва передала США и НАТО ультиматумы по так называемым гарантиям безопасности. В РФ хотят получить гарантии, что Украина никогда не станет членом Альянса.

Кроме того, Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года и отказа от военной деятельности в странах Восточной Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя эти ультиматумы, подчеркнул, что проблема России не в НАТО. Ведь не Альянс совершил вторжение на территорию других государств, в частности, в Украину и Грузию.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессия РФ, наоборот, провоцирует наращивание сил Альянса на территории Европы.

Сегодня США передали российской стороне свой ответ на требования о “гарантиях безопасности”. НАТО также предоставит Москве письменный ответ.

Источник: Европейская правда