Министерство иностранных дел поддержало решение большинства иностранных стран продолжать работу посольств в обычном режиме. Накануне США, Великобритания, Австралия, Германия и другие государства объявили об эвакуации своих дипломатов из Украины.

В МИД считают правильным решение не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в частности, не осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что США, Великобритания, Австралия, Германия и другие страны, которые эвакуируют дипломатов, приняли преждевременное решение.

В то же время правительство Украины продолжает тесное взаимодействие с партнерами и союзниками для оценки дальнейших рисков возможного масштабного нападения России.

– Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий, – считают в МИД.

В МИД Украины призвали иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

Эвакуация дипломатов из Украины

На фоне предполагаемого нападения Российской Федерации четыре страны приняли решение об эвакуации иностранных дипломатов из Украины. Среди них – США, Великобритания, Австралия и Германия.

Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что страны приняли преждевременное решение. Украина продолжает следить за ситуацией на границах. Европа и другие страны мира призывают РФ прекратить агрессию против Украины.