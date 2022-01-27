В четверг, 27 января, пленарное заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Главный законопроект, который должны рассмотреть народные депутаты, если проголосуют за его внесение в повестку дня – об экономическом паспорте украинца (№6394).

Этот документ президентом определен как безотлагательный. Парламент также должен рассмотреть еще три законопроекта, связанных с ним:

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№6395);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений (№6396);

о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений (№6397).

Кроме того, Рада во втором чтении должна внести изменения в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога относительно реализации субъектами розничной торговли табачных изделий (№5719).

На повторное рассмотрение парламента с предложениями президента вынесен закон Об административной процедуре (№3475).

Среди важных вопросов второго чтения: