В четверг, 27 января, пленарное заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Главный законопроект, который должны рассмотреть народные депутаты, если проголосуют за его внесение в повестку дня – об экономическом паспорте украинца (№6394).
Этот документ президентом определен как безотлагательный. Парламент также должен рассмотреть еще три законопроекта, связанных с ним:
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№6395);
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений (№6396);
- о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений (№6397).
Кроме того, Рада во втором чтении должна внести изменения в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога относительно реализации субъектами розничной торговли табачных изделий (№5719).
На повторное рассмотрение парламента с предложениями президента вынесен закон Об административной процедуре (№3475).
Среди важных вопросов второго чтения:
- изменения в некоторые законодательные акты об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№6302);
- о внесении изменений в некоторые законы по усовершенствованию пенсионного законодательства (№4668);
- изменения в закон Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц (№4487);
- изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420).