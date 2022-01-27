Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Экономический паспорт и национальное сопротивление: повестка дня Рады 27 января

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

В четверг, 27 января, пленарное заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Главный законопроект, который должны рассмотреть народные депутаты, если проголосуют за его внесение в повестку дня – об экономическом паспорте украинца (№6394).

Этот документ президентом определен как безотлагательный. Парламент также должен рассмотреть еще три законопроекта, связанных с ним:

  • о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№6395);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений (№6396);
  • о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений (№6397).

Кроме того, Рада во втором чтении должна внести изменения в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога относительно реализации субъектами розничной торговли табачных изделий (№5719).

На повторное рассмотрение парламента с предложениями президента вынесен закон Об административной процедуре (№3475).

Среди важных вопросов второго чтения:

  • изменения в некоторые законодательные акты об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№6302);
  • о внесении изменений в некоторые законы по усовершенствованию пенсионного законодательства (№4668);
  • изменения в закон Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц (№4487);
  • изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420).
Читайте
От $10 до 20 тыс. Как будет работать экономический паспорт украинца

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка